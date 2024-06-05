Его стоимость, вероятно, существенно превысит 300 долларов.

На выставке Computex 2024 компания Super Flower представила новый блок питания, который устанавливает новую планку на потребительском рынке. Leadex SF-2800F14HP 3.1 обладает впечатляющей мощностью 2800W и способен одновременно питать четыре флагманские видеокарты RTX 4090. Традиционно верхним пределом для потребительских блоков питания считалась мощность 1200 и 1600W, а для более высоких требований обычно использовались блоки питания серверного класса. Однако Super Flower стремится заполнить эту нишу своим последним предложением.

Блок Super Flower поддерживает четыре разъема 12V-2x6, что позволяет подключить до четырех 16-контактных совместимых видеокарт или две карты, если для каждой из них требуется два 16-контактных разъема.

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Несмотря на высокую мощность, SF-2800F14HP предназначен для одного ПК и имеет всего один 24-контактный разъем. Такой выбор дизайна может отпугнуть покупателей, которые ищут БП для питания нескольких систем, но он явно ориентирован на энтузиастов и пользователей рабочих станций.

SF-2800F14HP особенно хорошо подходит для систем машинного обучения, в которых часто используется несколько таких видеокарт, как RTX 4090.

Помимо впечатляющей мощности, SF-2800F14HP имеет сертификат 80 Plus Platinum, обеспечивающий высокую энергоэффективность, при нагрузке от 40 до 80% от максимальной.

Информация о стоимости и доступности устройства не раскрывается, но ожидается, что оно будет значительно дороже стандартных топовых блоков питания. Модель Leadex 1600W, напомним, продается за $289.