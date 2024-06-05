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Kachka
Super Flower показала блок питания на 2800W, способный питать сразу четыре видеокарты RTX 4090
Его стоимость, вероятно, существенно превысит 300 долларов.

На выставке Computex 2024 компания Super Flower представила новый блок питания, который устанавливает новую планку на потребительском рынке. Leadex SF-2800F14HP 3.1 обладает впечатляющей мощностью 2800W и способен одновременно питать четыре флагманские видеокарты RTX 4090. Традиционно верхним пределом для потребительских блоков питания считалась мощность 1200 и 1600W, а для более высоких требований обычно использовались блоки питания серверного класса. Однако Super Flower стремится заполнить эту нишу своим последним предложением.

Блок Super Flower поддерживает четыре разъема 12V-2x6, что позволяет подключить до четырех 16-контактных совместимых видеокарт или две карты, если для каждой из них требуется два 16-контактных разъема.

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Несмотря на высокую мощность, SF-2800F14HP предназначен для одного ПК и имеет всего один 24-контактный разъем. Такой выбор дизайна может отпугнуть покупателей, которые ищут БП для питания нескольких систем, но он явно ориентирован на энтузиастов и пользователей рабочих станций.

SF-2800F14HP особенно хорошо подходит для систем машинного обучения, в которых часто используется несколько таких видеокарт, как RTX 4090. 

Помимо впечатляющей мощности, SF-2800F14HP имеет сертификат 80 Plus Platinum, обеспечивающий высокую энергоэффективность, при нагрузке от 40 до 80% от максимальной.

Информация о стоимости и доступности устройства не раскрывается, но ожидается, что оно будет значительно дороже стандартных топовых блоков питания. Модель Leadex 1600W, напомним, продается за $289.

#видеокарты #rtx 40 #rtx 4090 #rtx 4000 #блоки питания
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