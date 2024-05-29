Однако графическим процессорам MTT S4000 AI пока что далеко до производительности NVIDIA.

Компания Moore Threads, как сообщается, добилась значительного прогресса в разработке игровых видеокарт и графических процессоров искусственного интеллекта, а ее новейший ускоритель S4000 AI GPU продемонстрировал значительные улучшения по сравнению с предшественником. По данным cnBeta, новый кластер ИИ Kua'e Qianka с чипом S4000 недавно достиг заметного рейтинга, заняв третье место в тестах ИИ и обогнав несколько моделей NVIDIA AI.

Новый кластер Moore Threads заявлен как один из лучших в своей категории, хотя конкретных деталей о нём пока что мало. Например, сравнение кластера MTT S4000 проводилось с неуказанными графическими процессорами NVIDIA, что оставляет неясным вопрос о том, какие модели использовались – A100, H100 или H200. Эксперты утверждают, что наиболее вероятным кажется вариант А100.

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Это достижение свидетельствует о критическом прогрессе в развитии китайских GPU для искусственного интеллекта. По данным китайского производителя, графические процессоры MTT S4000 AI уже могут конкурировать с более старой архитектурой A100 от NVIDIA. Это утверждение подтверждается показателями производительности S4000, которые значительно превышают показатели ранних моделей S3000 и S2000 Moore Threads, а также превосходят показатели ИИ чипов NVIDIA.

Если Moore Threads, основанная всего 5 лет назад, сможет и дальше добиваться существенного прироста производительности, то вскоре она разработает GPU-ускорители для ИИ, способные напрямую конкурировать с западными аналогами.