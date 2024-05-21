В уже выпущенных моделях электромобилей Tesla поддержка игр из каталога Steam остается.

Компания Tesla, известный производитель электромобилей, возглавляемый миллиардером Илоном Маском, объявила о прекращении поддержки игр Steam в своих автомобилях. Изначально эта интеграция была введена в 2022 году и позволяла пользователям играть в компьютерные видеоигры, такие как Cyberpunk 2077, прямо не выходя из автомобиля. Однако эта функция, хотя и была инновационной, вызвала неоднозначную реакцию, особенно учитывая продолжающиеся споры о системе автопилота Tesla, которая была связана с несколькими громкими авариями.

Для нынешних владельцев совместимых моделей это изменение не повлияет на их существующие возможности. Однако новые автомобили Model S и Model X не будут поддерживать Steam, сообщает издание Electrek. В сообщении Tesla для новых владельцев говорится следующее:

реклама "Tesla обновляет игровой компьютер в вашей Model X, и ваш автомобиль больше не будет способен запускать игры Steam. Все остальные функции развлечений и приложений не затронуты".

Это изменение подчеркивает меняющиеся приоритеты компании и более широкие проблемы, связанные с интеграцией передовых технологий в автомобили. Хотя идея играть в видеоигры в автомобиле звучит футуристично, она поднимает важные вопросы о безопасности.

Приложение Steam на автомобилях Tesla было разработано таким образом, чтобы работать только тогда, когда автомобиль припаркован, что является необходимой мерой предосторожности. Однако практичность данной функции остается спорной.