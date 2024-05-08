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Kachka
В коде сайта Rockstar обнаружили рейтинг GTA 6 и несколько новых скриншотов игры
Вероятно, компания готовится к очередному анонсу игры.

Потенциальный взгляд на будущее Grand Theft Auto VI может быть уже на горизонте, как указывает последнее обновление кода официального сайта Rockstar Games.

Сообщения, циркулирующие на площадке X и в подразделении игры на Reddit, подчеркивают, что официальный сайт Rockstar Games недавно получил крупное обновление, включая заполненные ссылки на обложку GTA 6 и различные скриншоты игры. Кроме того, анализ данных из кода сайта, вроде рейтинга ESRB, намекает на потенциальную подготовку студии Rockstar к публикации новой информации об игре.

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Несмотря на ожидания, детали, касающиеся Grand Theft Auto VI, остаются ограниченными. Первоначальный трейлер игры предложил краткое знакомство с ее главными героями, Люсией и Джейсоном, и сеттингом Вайс-Сити. Заметно, что трейлер подчеркивает невиданный уровень визуального качества, ожидаемого от Grand Theft Auto VI, превосходящий даже заслуженные стандарты графики, установленные Red Dead Redemption 2.

Запланированная к выпуску в 2025 году на PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S, Grand Theft Auto VI продолжает интриговать фанатов, ожидающих скорых обновлений.

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