Графический ускоритель имеет около 1,2 TFLOPs.

Китайский рынок графических процессоров и видеокарт обретает нового участника, стремящегося к доминированию – компанию Lingjiu Microelectronics, создателя недавно анонсированной видеокарты GP201, которая, по предварительным данным, соответствует производительности десятилетней интегрированной графики от AMD. В настоящее время карта не доступна в американских онлайн-магазинах, но по данным IT Home, чип запущен в массовое производство и предлагается в Китае. Пресс-релизы Lingjiu говорят о выдающейся производительности, однако при сравнении с интегрированной графикой AMD E8860, выпущенной 10 лет назад, выяснилось, что не все так гладко.

Несмотря на свой "юный" возраст, компания Lingjiu Microelectronics представила на рынок 5 моделей своей GP201 в форм-факторах 2-slot, 1-slot и MXM для ноутбуков. GP201 имеет базовую частоту в 1,2 ГГц, около 1,2 TFLOPs, 2Gb DDR4 VRAM и потребляет не более 30W энергии. Карта, как утверждается, совместима с большинством китайских процессоров и операционных систем.

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По сравнению с устройствами NVIDIA самого низкого уровня 2017 года — GT 1030, видимость технических характеристик GP201 оставляет желать лучшего, хотя они и схожи по тактовой частоте, количеству TFLOPs и потреблению энергии. Стоит учитывать, что у NVIDIA уже давно есть стабильные драйверы, на разработку которых Lingjiu, вероятно, потребуется несколько лет.

Lingjiu также побеждает конкурента Loongson в низкобюджетном сегменте рынка графических процессоров в этом году, опередив обещанный релиз Loongson в третьем квартале 2024 года, который, по их словам, должен был достичь производительности карты RX 550.