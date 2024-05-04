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Kachka
MXBenchmarkPC показали реалистичное демо «Industrial Factory» на Unreal Engine 5.4 в разрешении 4K
Отличить демонстрацию «Industrial Factory» на Unreal Engine 5.4 от реальной прогулки сложно.

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Выпуск обновленного движка Unreal Engine 5.4 обещает потрясающую визуализацию, однако существенная потеря производительности может заставить многих пользователей настраивать параметры графики, даже на самых мощных видеокартах NVIDIA.

Недавнее демонстрационное видео на YouTube от MXBenchmarkPC показывает впечатляющий технический материал под названием "Индустриальный завод", недавно адаптированный к последней версии игрового движка Epic. При работе в разрешении 1440p демо поддерживает плавные 80/90 FPS в течение дня и ночи. Однако при попытке достичь 60 FPS в нативном 4K-разрешении на RTX 4080 возникают проблемы с производительностью.

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Достижение игрового процесса в 60 FPS в играх на Unreal Engine 5 может оказаться сложным, особенно не на высококлассном оборудовании. Эта сложность распространяется и на консоли текущего поколения, что неудивительно, учитывая требовательность визуальной составляющей движка. Одна из самых графически впечатляющих игр на Unreal Engine 5, Senua's Saga: Hellblade II, работает на частоте "кинематографических" 30 кадров в секунду на Xbox Series X и Xbox Series S. Даже на ПК соблюдение требований к разрешению 4K и 60 FPS, установленных для игры, почти невозможно из-за высоких системных требований.

Unreal Engine 5.4 публично дебютировал в конце прошлого месяца, предоставив ряд новых функций.

#игры #unreal engine #epic #ue5 #unreal engine 5.4 #игровые движки #epic games store
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Senua's Saga: Hellblade II поддерживает все апскейлеры и потребует текущие топовые видеокарты для 4K
Senua's Saga: Hellblade II станет одной из самых требовательных игр последних лет
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