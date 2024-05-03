Производительность RX 7900 XT и RX 7900 XTX с двумя вентиляторами обещают ту же самую, что и у 3-кулерных моделей.

Компания ASUS планирует выпустить двухвентиляторные версии видеокарт AMD Radeon RX 7900 XTX и Radeon RX 7900 XT, нарушая традиционное использование трехвентиляторной конфигурации, характерной для ускорителей высшего уровня. Этот неожиданный шаг, о котором сообщает издание VideoCardz, приходит в период снижения спроса на видеокарты со стороны других производителей, что приводит к сокращению выручки у AMD.

Несмотря на их уменьшенный размер по сравнению с моделями с тремя вентиляторами, эти видеокарты сохраняют высокую производительность, характерную для их крупногабаритных аналогов. ASUS RX 7900 XT обладает 2 535 МГц в режиме Boost и 2 175 МГц в режиме Game, в то время как вариант XTX предлагает 2 615 МГц (Boost) и 2 455 МГц (Game). Однако стоит отметить, что производительность моделей с двумя вентиляторами на пару процентов ниже, чем у моделей с тремя кулерами.

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Тем не менее, помимо этих незначительных различий в размере и частоте, характеристики остаются неизменными. Как ASUS Dual Radeon RX 7900 XTX OC, так и XT OC оснащены 24Gb и 20Gb памяти GDDR6 соответственно, наряду со сравнимыми потоковыми процессорами, отражая характеристики их крупногабаритных аналогов.

Эти компактные видеокарты обещают заинтересовать любителей ПК малого форм-фактора благодаря своему уменьшенному размеру, что делает их более удобными для небольших корпусов. В то время как трехвентиляторные варианты занимают четыре слота с размерами 352x158x72 мм, версии Dual не превышают 323x147x58 мм и требуют всего три слота на материнской плате.