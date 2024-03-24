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Kachka
RTX 3050 настолько популярна в Китае, что NVIDIA решила повысить её стоимость
Новая цена на 15 долларов больше прежней.

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Сообщается, что партнёры NVIDIA оказались на грани корректировки ценников на бюджетные видеокарты RTX 3050 6Gb в ответ на стремительный рост спроса в китайской игровой сфере.

Изначально RTX 3050 6Gb позиционировалась как грозный соперник в сфере игр низкого и среднего ценового диапазона и была готов покорить сердца геймеров. Несмотря на жесткую конкуренцию в категории до 200 долларов со стороны линейки Arc A580/A750 от Intel и RX 6000 от AMD, эта карта сумела глубоко зацепить китайских потребителей. Её привлекательность заключается в том, что она намеренно вытесняет устаревшие чипы GTX 1650 и GTX 1050, которые по-прежнему занимают большую долю рынка в этом регионе. Поскольку спрос на карту взлетел до небывалых высот, партнеры NVIDIA задумываются о перерасчете цен, рассматривая возможность значительного повышения стоимости RTX 3050.

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Согласно сообщениям на китайских форумах Board Channels, NVIDIA подтолкнула своих партнеров к повышению цен на RTX 3050, увеличив первоначальную рекомендованную производителем цену с 1 399 юаней (195 долларов) до 1 499 юаней (210 долларов). 

Что касается спецификаций, RTX 3050 6Gb может похвастаться чипом GA107-325 SKU с 2304 ядрами. Тактовая частота составляет всего 1470 МГц. В плане производительности видеокарта демонстрирует примерно 20%-е замедление по сравнению с 8Gb-м аналогом.

#nvidia #видеокарты #китай #rtx 3000 #rtx 30 #rtx 3050
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