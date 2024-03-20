Возможно, её получат и более дешёвые модели.

На мероприятии GTC 2024 компания Samsung продемонстрировала свою новейшую разработку в области графической памяти – стандарт GDDR7, о которой было объявлено ранее.

Новые чипы GDDR7 от Samsung имеют объем в 2Gb и потребляют всего 1,1W, что делает их на 20% более энергоэффективными по сравнению с предыдущим поколением GDDR6, а также обеспечивает меньшее тепловыделение.

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Нынешняя максимальная частота чипов Samsung – 32 ГГц, хотя ранее обсуждались чипы с частотой 37 ГГц. Однако, судя по всему, их выпуск отложен. Последние новости указывают, что видеокарты GeForce RTX 5000 будут оснащены памятью GDDR7 с частотой 28 ГГц, что подтверждается заявлениями Samsung о возможности настройки текущих модулей памяти на эту частоту для оптимизации стоимости и производительности на начальном этапе распространения. Это также позволит компании сократить количество бракованных чипов, а производителям видеокарт – снизить затраты.

По последним данным, видеокарты GeForce RTX 5090 и RTX 5080 будут оснащены памятью GDDR7, и есть вероятность, что и другие, более доступные модели из новой линейки, также получат этот тип памяти. О планах использования GDDR7 в видеокартах Radeon RX 8000 пока информации нет.