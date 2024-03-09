Их запуск ожидается уже в следующем году.

Согласно информации, предоставленной известным инсайдером Kopite7kimi, геймерам не стоит ожидать 512-битной шины памяти для новой серии видеокарт GeForce RTX 5000. Несмотря на предыдущие намеки этого надежного источника, теперь подтверждается, что основной графический процессор RTX 5000, обозначаемый как GB202, будет по-прежнему использовать старую 384-битную шину памяти.

Кроме того, сообщается, что все семейство GPU GB20X будет использовать аналогичные спецификации шины памяти, что и серия AD10X (видеокарты RTX 4000). Единственное отмеченное различие между ними – это решение NVIDIA изменить название одного процессора с '04' на '05'.

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Хотя спецификации шины памяти для GPU серии RTX 5000 останутся неизменными или почти идентичными, произойдет переход от спецификаций GDDR6/GDDR6X к современному стандарту GDDR7, что было официально подтверждено JEDEC. Новый стандарт обещает увеличить пропускную способность памяти на модуль и представить новые варианты емкости, например, 3Gb на модуль. Следовательно, NVIDIA может использовать различные конфигурации памяти по сравнению с RTX 4000. Micron, партнер NVIDIA по технологиям GDDR6X и GDDR5X, подтвердил планы по выпуску модулей 24Gb GDDR7 к 2025 году.

Ожидаемый запуск чипов NVIDIA RTX 5000 запланирован на следующий год. Пока что подробности о картах касаются в основном флагманского GPU GB202, который сможет похвастать более чем 24 000 ядер CUDA.