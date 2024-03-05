Истцы считают, что в этом и заключается стратегия Маска.

Илон Маск уволил множество людей после того, как получил контроль над компанией Twitter, причем одними из первых ушли несколько топ-менеджеров: бывший генеральный директор Параг Агравал, бывший финансовый директор Нед Сигал, бывший главный юрисконсульт Виджая Гадде и бывший главный юрисконсульт Шон Эджетт подали в суд на Маска и его компанию, утверждая, что им причитаются выходные пособия на сумму более $128 миллионов, сообщает The Wall Street Journal.

Иск, поданный в федеральный суд Сан-Франциско, стал последней юридической проблемой миллиардера с момента приобретения им компании и ее социальной сети за $44 миллиарда в октябре 2022 года и последующего переименования ее в X.

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Вскоре после того, как Маск взял на себя управление Twitter, бывшие руководители заявили, что были уволены, и обвинили Маска в ложных обвинениях в неправомерных действиях, что привело к их вынужденному уходу из Twitter после того, как они инициировали против него судебный иск.

В иске утверждается, что Маск отказал руководителям в выходных пособиях, которые им были обещаны в течение многих лет до приобретения им Twitter. Истцы утверждают, что каждый из них имеет право на годовую зарплату и сотни тысяч опционов на акции.

"Такова стратегия Маска: удерживать причитающиеся средства и вынуждать людей к судебным разбирательствам", – заявили бывшие руководители в 39-страничном иске.