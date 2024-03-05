На глобальном рынке смартфон стоит $500.

Компания Unihertz, китайский производитель, известный своими специализированными смартфонами, представила на внутреннем рынке мобильное устройство под названием Unihertz Tank 3. Особого внимания заслуживает ценовая стратегия компании. Изначально представленный на мировом рынке по цене 500 долларов, аппарат теперь продается в Китае за 650 долларов. Такое отклонение от типичной тенденции, когда китайские смартфоны обычно более доступны на внутреннем рынке, заставляет задуматься.

Несмотря на повышение цены, технические характеристики остались неизменными. Смартфон оснащен процессором MediaTek Dimensity 8200 SoC и работает на платформе Android 13. Он может похвастаться емким аккумулятором на 23 800 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 120W.

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Устройство оснащено большим 6,79-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и высокой частотой обновления в 120 Гц. Возможности камеры включают 50-мегапиксельный фронтальный объектив и основную камеру, состоящую из датчиков с разрешением 200, 50 и 64 мегапикселей. Среди дополнительных функций – лазерный дальномер и очень яркий фонарик. Толщина смартфона составляет 31 мм, а вес – ровно 666 граммов.