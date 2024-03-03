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Kachka
Adobe готовит ИИ, способный генерировать музыку на основе текстовых подсказок
Использовать треки можно будет в качестве фона для контента.

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Компания Adobe разрабатывает новый инструмент искусственного интеллекта, призванный демократизировать производство музыки, устранив необходимость в специальных инструментах или опыте редактирования треков.

Представленный как "Project Music GenAI Control", данный инструмент позволяет пользователям создавать и совершенствовать музыку с помощью текстовых подсказок, вводимых в генеративную модель ИИ. Пользователи могут указать такие жанры, как "мощный рок", "хип-хоп" или "грустный джаз", и попросить ИИ сгенерировать начальную мелодию.

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После подсказки Project Music GenAI Control генерирует базовую музыкальную композицию, которую пользователь может изменить с помощью текстовых команд. По словам Adobe, они могут регулировать интенсивность, увеличивать продолжительность или создавать повторяющиеся циклы, среди прочих возможностей.

Николас Брайан, старший научный сотрудник Adobe и один из создателей технологии, подчеркнул, что инструмент может быть использован подкастерами, вещательными компаниями и частными лицами, нуждающимися в индивидуальном аудио.

В демонстрационном видеоролике были показаны возможности инструмента по быстрому и легкому созданию музыки. Хотя полученная музыка не может сравниться с композициями, удостоенными премии "Грэмми", она вполне подходит для фонового использования на различных платформах цифрового контента, включая YouTube, TikTok или Twitch.

#искусственный интеллект #музыка #adobe
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