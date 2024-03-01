Стоимость пока что не была раскрыта.

На выставке Mobile World Congress 2024 было представлено множество интригующих и необычных продуктов, один из которых претендует на звание самого маленького в мире мини-ПК.

Mega Mini Gaming G1 от Tecno оснащен процессором Intel Core Ultra и видеокартой GeForce RTX 4060, обеспечивая бесперебойную работу в играх на ПК высокого класса. Как сообщается, он способен справиться с самыми требовательными играми на максимальных настройках.

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Совместимый с процессором 13-го поколения Core i9 13900H с поддержкой Turbo Boost до 5,4 ГГц, Mega Mini Gaming G1 может похвастаться впечатляющими спецификациями, включая 32Gb оперативной памяти DDR5, 1Tb диск, поддержку Wi-Fi 6E, Thunderbolt 4 и возможность подключения Oculink.

Кроме того, он оснащен небольшим монохромным экраном, на котором отображается важная информация, такая как загрузка CPU и GPU, температура и объем ОЗУ.

Внутренняя RGB-подсветка подчеркивает эстетику корпуса, а просторный интерьер обеспечивает эффективную вентиляцию, продлевая игровые сессии.

Как сообщается, информация о цене и дате выхода Mega Mini Gaming G1 на данный момент отсутствует. Его создатели обещают раскрыть все "секреты" проекта через несколько недель.