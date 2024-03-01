Самым популярным устройством оказался iPhone 14.

Переход с одной операционной системы на другую – это всегда серьезный шаг. Несмотря на свою сложность, многочисленные сообщения от пользователей говорят о том, что сделать такой шаг никогда не поздно. Недавно появилось исследование, проливающее свет на модели iPhone, которым отдают предпочтение люди, переходящие с Android-устройств, и, наоборот, вероятно, существует список, в котором подробно описаны популярные телефоны Android среди тех, кто переходит с Apple.

Согласно последним данным, iPhone 14 и его Plus-вариант царят среди тех, кто переходит с Android, отдавая предпочтение более 26% таких людей. За ними следуют устройства серии Pro, набирающие до 25% переходящих пользователей.

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Что интригует в этом отчете, так это отсутствие энтузиазма по поводу последней серии iPhone 15. Это может быть связано с тем, что люди, переходящие с Android, ранее пользовались Android-устройствами среднего уровня, что делает обновление достаточным. Тем не менее, последние модели по-прежнему привлекают заметную долю пользователей, составляя 12%.

Эта история не ограничивается iPhone 14 и его аналогами. Даже iPhone SE и iPhone 12 стали свидетелями "миграции" пользователей Android в 2023 году.

Это не первый случай отставания Android-устройств. Недавнее исследование показало, что семь самых продаваемых телефонов в США – это iPhone, а устройства на базе Android занимают три нижних строчки, в основном среди бюджетных предложений.