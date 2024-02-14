Следующий халвинг ожидается в апреле.

Общая стоимость всех обращающихся биткоинов, называемая рыночной капитализацией, в среду превысила $1 трлн, впервые достигнув этого рубежа с конца 2021 года, согласно данным CoinMarketCap.

Кроме того, в течение дня криптовалюта перешагнула порог в $51 000, что стало первым достижением этой ценовой отметки с декабря 2021 года.

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В 6:15 утра по восточному времени биткоин торговался по цене около $51 229, что на 3% больше, чем 24 часа назад, согласно CoinDesk.

Эта траектория роста цены продолжает ралли, начавшееся в январе предыдущего года, и только за этот год биткоин вырос более чем на 21%.

В 2023 году биткоин продемонстрировал значительный рост более чем на 150%, что в значительной степени объяснялось ожиданием одобрения биржевых фондов биткоина (ETF) Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), которое в конечном итоге материализовалось в январе этого года.

После одобрения ETF произошло кратковременное падение цены биткоина. Однако в конце января началось возобновление роста, отчасти вызванное ожиданием предстоящего халвинга – процесса, заложенного в коде биткоина и происходящего раз в четыре года.

Во время халвинга вознаграждение, выделяемое майнерам биткоина, сокращается вдвое, что уменьшает приток криптовалют на рынок.

Предыдущий пик биткоина был чуть меньше 69 000 долларов в ноябре 2021 года.

Считается, что на недавний взлет цены биткоина, по крайней мере частично, повлиял повышенный спрос на ETF. Недавно выпущенные спотовые биткоин-фонды зарегистрировали чистый приток средств в размере $1,1 млрд на прошлой неделе.