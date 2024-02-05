Кроме того, геймеры переходят на чипы с большим количеством ядер.

Компания Valve обнародовала результаты опроса Steam за январь 2024 года, продемонстрировав заметные сдвиги по сравнению с декабрем 2023 года. Данные свидетельствуют о продолжающемся росте числа ядер игровых процессоров, причем предпочтение отдается восьмиядерным и более мощным процессорам. В последнее время все большее распространение получают Windows 11 и гарнитуры виртуальной реальности.

Важно интерпретировать эту тенденцию обновления процессоров не как окончательный переход на чипы с большим количеством ядер исключительно для игр, а скорее как неизбежный переход от старых систем.

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Что касается видеокарт, то доминирующее положение сохраняет GeForce RTX 3060, хотя и переживает небольшой спад. Примечательно, что ни один из настольных GPU серии RTX 4000 не занял место в ТОП-10. Карты RTX 4060 и RTX 4060 Ti оказались ближе всего к тому, чтобы попасть в рейтинг. Появление серии RTX 4000 Super в ТОП-10 кажется отдаленным, учитывая значительное количество пользователей с картами RTX 1000 и RTX 3000.

Интригует тот факт, что последние данные указывают на рост числа игровых ноутбуков с графикой RTX 3060 и RTX 4060.

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Что касается оперативной памяти, то для 49% пользователей Steam предпочтительным объемом оперативной памяти является 16Gb, в то время как 23% выбирают объем в 32Gb.