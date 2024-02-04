Пока что такая версия официально не планируется.

Компании ASUS и Noctua недавно представили свою последнюю совместную работу – обновленную версию видеокарты GeForce RTX 4080 SUPER. Эта карта является обновлением дизайна RTX 4080 Noctua, известного своей характерной четырехслотовой конфигурацией, использованием вентиляторов Noctua премиум-класса серии PWM, высокой ценой, а также узнаваемой цветовой палитрой Noctua.

Несмотря на похвальные возможности охлаждения карты, критика возникает в отношении эстетики ее дизайна. Знаковая коричневая цветовая гамма, являющаяся синонимом Noctua, не очень хорошо гармонирует с современными сборками ПК, вызывая неоднозначную реакцию среди любителей яркой GRB-подсветки. Преобладающим спросом пользовалась черная версия карты, что казалось вполне достижимым, учитывая, что Noctua уже может похвастаться вентиляторами Chromax Black с идентичными характеристиками.

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Предприимчивый ютубер и режиссер Мэтт Ли взялся за изменение эстетики карты, предложив взглянуть на потенциальную черно-серебристую версию. В результате творческого отхода Ли от традиционной коричнево-бежевой цветовой палитры большинство оттенков оригинального дизайна превратились в черный, темно-серый или серебристый, оставив нетронутыми только логотипы на задней панели.

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На данный момент ни ASUS, ни Noctua официально не подтвердили намерения выпустить черный дизайн вентиляторов серии Chromax.