Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kachka
Графический дизайнер показал матовую черную RTX 4080 SUPER с кулерами Noctua
Пока что такая версия официально не планируется.

реклама

Компании ASUS и Noctua недавно представили свою последнюю совместную работу – обновленную версию видеокарты GeForce RTX 4080 SUPER. Эта карта является обновлением дизайна RTX 4080 Noctua, известного своей характерной четырехслотовой конфигурацией, использованием вентиляторов Noctua премиум-класса серии PWM, высокой ценой, а также узнаваемой цветовой палитрой Noctua.

Несмотря на похвальные возможности охлаждения карты, критика возникает в отношении эстетики ее дизайна. Знаковая коричневая цветовая гамма, являющаяся синонимом Noctua, не очень хорошо гармонирует с современными сборками ПК, вызывая неоднозначную реакцию среди любителей яркой GRB-подсветки. Преобладающим спросом пользовалась черная версия карты, что казалось вполне достижимым, учитывая, что Noctua уже может похвастаться вентиляторами Chromax Black с идентичными характеристиками.

реклама

Предприимчивый ютубер и режиссер Мэтт Ли взялся за изменение эстетики карты, предложив взглянуть на потенциальную черно-серебристую версию. В результате творческого отхода Ли от традиционной коричнево-бежевой цветовой палитры большинство оттенков оригинального дизайна превратились в черный, темно-серый или серебристый, оставив нетронутыми только логотипы на задней панели.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

На данный момент ни ASUS, ни Noctua официально не подтвердили намерения выпустить черный дизайн вентиляторов серии Chromax.

#nvidia #видеокарты #rtx 40 #rtx 4000 #rtx 4080 super
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Видеокарта ASUS GeForce RTX 40 Noctua получила модификацию черного цвета
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Амурской области возводят самый протяженный мост на Дальневосточной железной дороге
+
Космоплан Dream Chaser был успешно подключен к грузовому модулю Shooting Star
1
Стали известны характеристики возможного чипсета в смартфоне POCO F6
+
Автосалоны Германии вынужденно предлагают скидки на новые и подержанные автомобили
+
GeForce RTX 2000-й и 3000-й серии получили прирост производительности, доходящий до 75%
7
Европа борется с почти неуничтожимыми инвазивными крабами
4
Россия достигла пика своих возможностей в производстве стали в 2023 году
3
Будущий Poco F6 будет оснащён процессором с производительностью Snapdragon 8 Gen 2
2
Samsung делает новые бесплатные предложения для пользователей Galaxy S24
+
Xiaomi готовит к выходу смартфон POCO X6 Neo
+
Cyberpunk 2077 получит новый патч
+
Комиссия FСC требует получения письменного согласия потребителей перед совершением робозвонков
+
Встроенную графику процессоров Ryzen 5 8500G, Ryzen 5 8600G и Ryzen 7 8700G сравнили в играх
2
Найден способ активации Resizable Bar на устаревших платформах LGA 1155, LGA 2011 и лучше
6
Palit RTX 4080 Super имеет два нераспаянных 8-контактных разъема питания
7
Sony запретила активировать ключи от своих игр в Steam жителям России и Беларуси
16
Волна банкротств прошла по Финляндии в 2023 году
3
Марк Цукерберг объяснил, как Meta сокрушит Google и Microsoft в сфере искусственного интеллекта
+
Reuters: Финляндия отправит истребители и военный корабль для участия в операциях НАТО
+
Первый пассажирский рейс Ту-214 прошел из Москвы в Сочи
1

Популярные статьи

Субъективный обзор на разные экранизации романа "Солярис"
34
Гайд по настройке и оптимизации видеокарты в 2024 году
45
Что меня раздражает в современных мониторах
69
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 2
6
Украина получает серийный GLSDB
2
МК-1: Воздушный крейсер в небе
3
О современном состоянии военно-воздушных сил Латвии
10
Итоги гоночного уикэнда 3-4 февраля 2024 года
+
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
74
Сеул приступил к производству средневысотных БПЛА, чтобы иметь десять дронов на каждый у КНДР
5

Сейчас обсуждают

Storage
23:27
Что касается якобы стабильных частот, по памяти - возможно, по gpu - точно нет. Во-первых, как скала стабильная карта в разной синтетике, вылетит в играх типа киберпука или фортнайта с лучами, не сраз...
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
SMA
23:27
не все, некоторые начинают убивать тцкашников и сбрасывать их распологи )))
В Киеве фантазируют: ВСУ отодвинут «демилитаризованную зону» вплоть до Москвы и Петербурга
bzun
23:27
При всех бедах у всу быдло взяло только село где раньше жили 45 человек, ну чтож, сегодняшнее видео на ютубе ясно показывает как укры успешно разбили российскую колонну из двух танков и 4-х бмп дронам...
Волонтер Бутусов: Генералы ВСУ скрывают истинное положение на передовой, стараясь "не пугать" Киев
Mallory
23:21
"Да, это далеко не самая последняя версия игры, причём отвязанная от DRM костылей, такая уж была под рукой, качать более новую, и уж тем более устанавливать DRM платформу Steam ради самой последней ве...
Почему Linux не для игр на примере игры 7 Days to Die
DoomsDay792
23:18
в отличии от вас - я опираюсь не на собственное мнение, а на факты, т.к. изучал обе карты и вообще все последние поколения. Давайте предлагайте, где мне затестить мою конфигурацию. Я вам накидаю скрин...
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
Михаил Самойленко
23:15
Автор удивительным образом сочетает в себе безграмотность, незнание базовых знаний лексики и фразеологии родного языка, абсолютное незнание предмета, о котором пишет, неумение изложить даже ворованные...
МК-1: Воздушный крейсер в небе
Weismar
23:15
Да по мне так и i3 2100 достаточно было бы, поставит 8K и будет наяривать. И вообще видеокарта от проца не зависит. Всё нормально, ничего менять не нужно, просто графона навернёт
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
Китя.
23:14
Шишкенс у тебя походу белая горячка.
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
Rn In
23:09
То есть чтобы карточка тянула частоту кадров как при дефолтной настройке нужно увеличить производительность ее не менее чем в 10 раз... Охрененная, я б сказал, охреневшая технология.
Мод первого Max Payne RTX Remix с трассировкой пути снижает частоту кадров на RTX 4080 до 20 раз
DoomsDay792
23:05
т.е. ответ - нет. Ну вот и молчи тогда. У меня у друга, который сеньор в АйТи за год РАСХОДЫ равны 5 млн рублей и чё-то он никого нищуками не называет. А з.п. у него 650 т.р., т.к. он Тим-Лид в МосБи...
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем