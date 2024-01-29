Благодаря RTX Remix оригинальная Max Payne получила освещение на базе трассировки пути

Открытая бета-версия RTX Remix, программного пакета NVIDIA, призванного улучшить игровой опыт игроков c видеокартами старшего поколения за счет интеграции современных графических технологий, привела к появлению множества новых модификаций для игр. Список быстро расширяется, и практически нет никаких препятствий, мешающих энтузиастам экспериментировать с ними, будь то ручное внедрение или использование уже существующих модов.

К примеру можно взять Max Payne, игру с DirectX 8, которая работает практически на любом оборудовании, учитывая, что в этом году ей исполняется 23 года. Однако с включением RTX Remix динамика полностью меняется. В сценарии с графическим процессором RTX 4080, обычно обеспечивающим в этой игре 800-1400 FPS при TDP от 120 до 180W, внедрение трассировки путей значительно повышает сложность игры. Частота кадров снижается с 900-1400 до 65 в зависимости от конкретной сцены. Кроме того, резко возрастает потребляемая мощность, доходящая до 300W.

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Активация трассировки путей обходится недешево, но она революционизирует игру благодаря более сложной и комплексной системе освещения. Поскольку это мод для сообщества, возможны постоянные улучшения, основанные на стараниях модеров. Они могут добавить больше источников света или заменить игровые активы для повышения реалистичности.