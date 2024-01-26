Решение распространяется только на граждан ЕС.

В iOS 17.4 компания Apple собирается внести значительные изменения в iPhone на территории ЕС. В частности, предоставить пользователям возможность использовать на своих мобильных устройствах родные браузеры сторонних разработчиков.

Может возникнуть вопрос: а разве на iOS уже не доступны сторонние браузеры?. Существующий сценарий немного отличается. В настоящее время разработчики обязаны адаптировать свое программное обеспечение для работы на фреймворке WebKit, что, по сути, превращает такие браузеры, как Chrome на iOS в Safari с другим внешним видом. Следовательно, функции, без проблем работающие на Android, могут столкнуться с проблемами на iOS. Однако в грядущем обновлении Apple разрешит компаниям использовать собственные движки для браузерных приложений и приложений с возможностью просмотра внутри программы. Кроме того, у пользователей появится возможность установить предпочитаемый браузер по умолчанию в процессе настройки iPhone, освободив их от необходимости использовать исключительно Safari.

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Это событие имеет большое значение для рядового пользователя, так как означает, что Google Chrome, самый распространенный браузер в мире, наконец-то сможет работать на iOS. Это касается и других браузеров, работающих на движке Chromium, таких как Edge и Opera. Независимые альтернативы вроде Firefox также входят в эту категорию.

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Прежде чем разработчики смогут оперативно представить свои неограниченные программы в App Store, необходимо получить одобрение Apple. На недавно созданной странице поддержки на сайте для разработчиков Apple описаны все критерии, которым должны соответствовать команды. Несмотря на то, что документ получился объемным, основные положения подчеркивают, что браузеры должны обеспечивать надежную защиту владельцев iPhone, блокировать сторонние файлы cookie и быть доступными исключительно на территории Европейского союза.