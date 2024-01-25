Визуальную составляющую полностью переработали.

Недавно были опубликованы свежие геймплейные кадры новой Grand Theft Auto: Vice City Nextgen Edition от фанатов знаменитого проекта Rockstar Games. Эти кадры позволяют взглянуть на новые возможности неофициального ремастера и обновленные визуальные эффекты.

Кадры, появившиеся на YouTube несколько дней назад благодаря стараниям Revolution Team, группе, ответственной за мод, призванный переосмыслить классическую часть GTA V на движке Rage Engine, посвящены миссии All Hand on Deck! Именно эта миссия содержит набор инновационных механик, которые отсутствовали в оригинальной игре. Примечательно, что визуальное оформление сохранило свой особый стиль даже в этой обновленной версии, что позволяет предположить, что Nextgen Edition станет окончательной версией классической игры Rockstar Games с открытым миром.

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Судя по описанию, мод Grand Theft Auto: Vice City Nextgen Edition стремится полностью воссоздать Vice City на движке Rage Engine для GTA V. Этот амбициозный проект обещает включить в себя весь сюжетный контент оригинальной игры, дополненный улучшенной графикой и различными исправлениями, включая те, что появились в Definitive Edition.

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В Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition собраны поистине новаторские игры, которые до сих пор вызывают ностальгию. Однако попытка заставить их "сиять" в 2021 году провалилась. Сборник омрачают некачественные визуальные улучшения, нестабильная производительность и отсутствие существенных обновлений и дополнений.