Это относится только к видеокартам RX 6000 и RX 7000.

Компания AMD представила новый драйвер GPU Adrenalin версии 24.1.1, в котором реализована технология Fluid Motion Frame для повышения частоты кадров.

Функция Fluid Motion Frame от AMD работает на уровне драйвера для генерации кадров. Проще говоря, это аналог FSR 3, включающий в себя AFMF и многое другое, но применимый ко всем компьютерным играм на DX11 и DX12. В отличие от FSR 3, AFMF не нужна поддержка конкретной игры.

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Важно отметить, что, хотя впечатления от игры не могут сравниться с FSR 3, а компромиссы в качестве неизбежны, AFMF остается достойной внимания функцией, повышающей количество кадров в секунду для пользователей с видеокартами RX 6000 и RX 7000. К сожалению, это улучшение не распространяется на графические процессоры RX 5000 и чипы более ранних поколений, а также на графические процессоры NVIDIA, поскольку это специфический атрибут драйвера.

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Термин "генерация кадров" в данном контексте вполне буквален. При использовании AFMF дополнительные кадры генерируются и плавно вставляются в текущую игру, повышая количество кадров в секунду и теоретически обеспечивая более плавный игровой процесс.