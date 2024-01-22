Мод The ​​Witcher 3 Eternal Hunt уже доступен на Nexusmods

В преддверии выхода новой части саги о Ведьмаке от CD Projekt Red, желающие пересмотреть последнюю главу серии могут найти мод под названием "The Witcher 3 Eternal Hunt" от энтузиаста с ником apokryphos.

Недавно представленный мод "Вечная охота" предназначен для игроков PC-версии The Witcher 3: Wild Hunt и является преемником предыдущего творения модера под названием "Advanced Combat System". Первоначальный мод был нацелен на то, чтобы дать игрокам возможность использовать все боевые анимации гуманоидных NPC, присутствующие в игре.

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Эта последняя комплексная модификация представляет множество нововведений, включающих новые анимации, сцены, противников, предметы, броню, оружие, истории, эффекты, псевдо-квесты и многое другое. Кроме того, в игру включены такие сложные вспомогательные системы, как 3D-маркеры HUD, динамическая погодная система, механика ледяного дыхания, система крови и запёкшейся крови, медитация в реальном времени, носимые карманные предметы и многое другое. Модер прямо советует не использовать этот мод для первого прохождения игры, подчеркивая его преобразующее влияние на игровой опыт.

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По словам разработчика, "Eternal Hunt" можно воспринимать как "капитальный ремонт".