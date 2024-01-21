Большой взрыв, согласно теории, произошел за 400 млн лет до её появления.

Международная группа ученых с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба обнаружила черную дыру, существующую уже более 13 миллиардов лет и возникшую всего через 400 миллионов лет после Большого взрыва. Это новаторское открытие, опубликованное в журнале Nature, вызвало удивление и заслужило одобрение научного сообщества.

Значительно отличаясь по массе от нашего Солнца, эта черная дыра бросает вызов устоявшимся представлениям о генезисе и развитии подобных космических образований. Согласно распространенному мнению, сверхмассивным черным дырам, расположенным в ядрах галактик, таких как Млечный Путь, требуются миллиарды лет, чтобы достичь своей колоссальной массы. Однако наличие черной дыры на столь раннем этапе существования вселенной позволяет предположить, что на ее формирование могут оказывать существенное влияние альтернативные механизмы, например, ее изначальный размер или "прожорливость" в потреблении материи.

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Ведущий исследователь профессор Роберто Майолино сказал:

"Мы обнаружили эту огромную черную дыру в раннем космосе, что, вероятно, заставит пересмотреть предыдущие гипотезы об их появлении. Первые галактики обладали большим количеством газа, который потенциально мог служить питанием для черных дыр на этой стадии зарождения".

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Важнейшим аспектом открытия является расположение черной дыры в галактике GN-z11, находящейся на расстоянии 13,4 миллиарда световых лет от Земли.