Чипы приобретаются в обход санкций.

В прошлом году агентство Reuters опубликовало эксклюзивную информацию о том, что различные организации в Китае, включая военные ведомства, государственные исследовательские институты искусственного интеллекта и университеты, закупили ограниченное количество чипов NVIDIA, экспорт которых в Китай был запрещен Соединенными Штатами.

Вопреки сложившемуся мнению, приобретение или продажа американских чипов высокого класса не считается в Китае незаконной. Общедоступные тендерные документы показывают, что многие китайские компании занимались покупкой и получением полупроводников NVIDIA даже после введения ограничений. Среди таких приобретений – чипы A100 и более мощные H100, на которые в сентябре 2022 года будет наложен запрет на экспорт в Китай и Гонконг. Кроме того, более медленные чипы A800 и H800, разработанные NVIDIA для китайского рынка, попали под запрет в октябре того же года.

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Сохраняющийся спрос на чипы NVIDIA и их доступность, несмотря на введенные запреты, подчеркивает, что у китайских предприятий нет достойных альтернатив. До введения ограничений NVIDIA занимала доминирующую долю в 90% на рынке чипов для искусственного интеллекта в Китае.