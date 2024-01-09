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Илон Маск недавно ответил на статью, опубликованную в The Wall Street Journal, в которой его обвинили в употреблении наркотиков. Маск решительно опроверг эти обвинения, подчеркнув, что случайные тесты однозначно доказали отсутствие даже следов наркотиков или алкоголя в его организме.
Технологический магнат рассказал, что проходит выборочные тесты на наркотики после инцидента 2018 года, когда он был запечатлен курящим марихуану во время подкаста с Джо Роганом. Маск пояснил, что во время подкаста он сделал всего лишь "одну затяжку марихуаной", и рассказал своему биографу Уолтеру Айзексону, что он не приемлет наркотики.
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Маск утверждает, что после выступления в подкасте он добровольно согласился на трехлетнее выборочное тестирование на наркотики.
"С тех пор в моем организме не было обнаружено ни малейшего следа наркотиков или алкоголя" – Илон Маск
В поддержку заявлений Маска его адвокат Алекс Спиро подтвердил The Wall Street Journal, что Маск никогда не проваливал тест на наркотики. Спиро раскритиковал статью издания, заявив, что она содержит "ложные факты".
В материале The Wall Street Journal говорится о том, что некоторые руководители и члены совета директоров опасаются, что предполагаемое употребление Маском наркотиков может негативно сказаться на доходах его компаний.