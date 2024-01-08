Первая модель появится 17 января.

В ближайшее время NVIDIA представит видеокарты RTX 4000 Super, но еще до официальной презентации издание Videocardz выпустило промо-материалы, раскрывающие все подробности.

В соответствии с широко распространенными спекуляциями и утечками, анонс включает три модели: RTX 4070 Super, RTX 4070 Ti Super и RTX 4080 Super. Примечательно, что все ожидаемые характеристики совпадают с информацией, распространяемой различными источниками.

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RTX 4070 Super демонстрирует значительное увеличение количества ядер CUDA – с 5888 до 7168. Благодаря этому улучшению по скорости работы она почти сравнялась с RTX 4070 Ti. Интересно, что цена на новую карту осталась на уровне предшественницы – $600. В то же время стандартная RTX 4070 сохраняет свое присутствие на рынке по цене $550. Судьба RTX 4060 Ti 16Gb, стоимость которой составляет $500, остается неопределенной.

Если у RTX 4070 Ti Super сравнительно скромный прирост ядер GPU CUDA – с 7680 до 8448, то изменения в подсистеме памяти более существенны. Новая итерация, как уже отмечалось, может похвастаться 16Gb памяти с 256-битной шиной, что обещает ощутимый прирост общей производительности карты. Примечательно, что цена сохраняет паритет на уровне $800, что соответствует начальной стоимости обычной RTX 4070 Ti, которая сейчас должна покинуть рынок.

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В отличие от первых двух карт, RTX 4080 Super претерпела минимальные технические изменения: количество ядер CUDA незначительно увеличилось с 9728 до 10 240. Подсистема памяти осталась без изменений, за исключением увеличенной до 23 ГГц частоты. Однако самым неожиданным аспектом стало существенное снижение цены. Если RTX 4080 изначально стоила $1 200 и сохранила свою цену, то RTX 4080 Super выходит на рынок по цене $1 000. Это означает, что RTX 4090 теперь в два раза дороже и стоит около $2 000 в разных регионах.