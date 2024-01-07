Только на графику выделено 1800W мощности.

Компания Cooler Master готовится официально представить свою новую серию блоков питания мощностью более 2000W, предназначенную для высокопроизводительных систем. X Mighty 2000 Platinum относится к классу блоков питания для энтузиастов, удовлетворяя потребности самых энергоемких систем.

К этому 2000W блоку, представленному в прошлом месяце, вскоре добавится еще более мощный аналог, способный поддерживать впечатляющие 2800W. Официальные рекламные материалы подчеркивают его совместимость с двумя процессорами XEON или EPYC или конфигурацией из четырех видеокарт GeForce RTX 4090, т.е. с конфигурацией, требующей 1800W мощности только для графики.

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Для обеспечения эффективного охлаждения этот блок питания оснащен одним вентилятором Mobius, дополненным усовершенствованным радиатором с тепловыми трубками, на который компания уже намекала на прошлогоднем мероприятии Computex.

Ключевые особенности блока питания Cooler Master X Mighty Platinum 2000 включают передовую систему управления теплом, использующую технологию тепловых трубок и модульную тепловую структуру для оптимального охлаждения и долговечности. Контроль температуры в режиме реального времени осуществляется с помощью цифрового мониторинга. Использование микросхем Infineon обеспечивает высокое качество работы, а программная интеграция MasterCTRL позволяет осуществлять детальный контроль и мониторинг параметров БП прямо с рабочего стола.

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Блок питания сопровождается программной поддержкой MasterCTRL и оснащен разъемами PMBUS и USB. Питание графики осуществляется через два родных разъема 12VHWPR и шесть 6-контактных разъемов PCIe.