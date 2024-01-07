Пока что имеются лишь синтетические тесты.

Вчера появились утечки бенчмарков графического процессора GeForce RTX 4070 SUPER, которые показывают уровень производительности почти на одном уровне с RTX 4070 Ti.

Грядущая видеокарта RTX 4070 SUPER позиционируется как соперник начального уровня в серии RTX 4000 "SUPER". Эта видеокарта будет напрямую конкурировать с Radeon RX 7800 XT – чипом, нацеленным на сегмент 1440p+ и оснащенным внушительным объемом VRAM в 16Gb. Обновление графического процессора RTX 4070 SUPER стратегически рассчитано на достижение уровня производительности, приближающегося к RTX 4070 Ti, при сохранении конкурентоспособной ценовой структуры по отношению к конкурирующим продуктам.

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Ожидаемые конфигурации GeForce RTX 4070 SUPER включают AD104-350 или AD103-175 SKU (PG141 SKU 335), обе могут похвастаться 7 168 ядрами. Графический процессор получит 48Gb кэша L2. Интересно, что карта сохранит 12Gb памяти GDDR6X с тем же 192-битным интерфейсом шины, что и ее предшественница RTX 4070. Примечательно, что RTX 4070 SUPER, по прогнозам, будет иметь на 20W более высокую TBP по сравнению с существующей RTX 4070.

По производительности RTX 4070 SUPER превзойдет классическую RTX 4070 примерно на 14%. Видеокарта оснащена новым разъемом питания CEM 5.1 Gen5, который отличается от 8- или 12-контактных разъемов питания, используемых в текущих видеокартах RTX 4070.

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Что касается результатов бенчмарков, то GPU показал впечатляющие результаты в Geekbench, набрав 195 384 балла в тестах OpenCL и 219 237 баллов в тестах CUDA. По производительности OpenCL карта превосходит RX 7900 XTX и отстает от RTX 4070 Ti всего на 5,5%. В тестах CUDA RTX 4070 SUPER достигает 98% от производительности RTX 4070 Ti, демонстрируя достойные возможности. Однако стоит отметить, что данные бенчмарки являются синтетическими, и в реальных играх результаты могут отличаться.