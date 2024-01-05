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Kachka
Утечка показывает, что карты RTX 4000 Super могут действительно получить конкурентоспособные цены
Самая дорогая из них будет стоить $999.

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Перед предполагаемой презентацией обновленных видеокарт RTX 4000 Super от NVIDIA на выставке CES 2024 вокруг этих чипов появилось множество слухов. Последние сведения, предоставленные каналом Moore's Law is Dead на YouTube, сходятся на том, что обновления Super, включая RTX 4070 Super, RTX 4070 Ti Super и RTX 4080 Super, уже находятся в пути к избранным рецензентам.

Что касается цен, то источники в NVIDIA называют предварительные цифры. Так, цена RTX 4070 Super составит $599, RTX 4070 Ti Super – $799, а RTX 4080 Super – $999, хотя эти данные могут быть скорректированы в последнюю минуту.

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Ютубер также коснулся предположений относительно спецификаций, подтвердив, что декабрьские слухи VideoCardz совпадают с его информацией. В частности, RTX 4080 Super может похвастаться дополнительными 512 ядрами CUDA, что на 5% больше, чем у базовой RTX 4080. Аналогичным образом, RTX 4070 Ti Super, как сообщается, имеет на 768 графических ядер больше, чем RTX 4070 Ti.

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Что касается тактовых частот, то ожидаются лишь скромные улучшения в диапазоне от 30 до 90 МГц. Значительное улучшение ожидает RTX 4070 Ti Super, которая получит увеличенную до 16Gb VRAM память по сравнению с 12Gb у RTX 4070 Ti, а также заметное увеличение пропускной способности.

#nvidia #видеокарты #rtx 40 #rtx 4000 #ada lovelace #rtx 4000 super
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