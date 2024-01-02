Последний раз такое наблюдалось в апреле 2022 года.

Сегодня ночью основная цифровая валюта совершила резкий скачок, впервые с 5 апреля 2022 года превысив отметку в $45 тысяч, что подтверждается информацией, полученной с различных криптовалютных бирж.

В настоящее время стоимость биткоина превышает $45 660, и он держится на этой отметке уже больше 10 часов. В связи с этим некоторые участники рынка утверждают, что ранее встречавшееся сопротивление на этом пороге действительно было успешно преодолено. Предыдущий случай достижения биткоином такой оценки был отмечен в апреле 2022 года.

реклама

Ожидания очередного роста связаны с тем, что на предстоящей неделе будут приняты первые биржевые фонды биткоина (ETF). Эксперты предполагают, что приток миллиардов долларов в этот финансовый инструмент может подтолкнуть цену биткоина к росту. Вероятно, через пару месяцев BTC сможет преодолеть отметку в $50 000.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Кроме того, на апрель запланирован халвинг – явление, исторически связанное с установлением новых рекордов курса криптовалюты после подобных событий.