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Kachka
Peladn представила три мини-ПК с видеокартами RTX 4000 и RX 7000
Каждый ПК имеет свой уникальный стиль.

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Peladn, китайская компания, известная своими захватывающими дизайнами графических карт, выходит на рынок мини-ПК со своими последними предложениями. Недавно компания объявила о планах по выпуску высокопроизводительного мини-ПК в рамках новой серии "YO", продемонстрировав официальные рендеры трех разных моделей на различных платформах социальных сетей. Peladn стремится узнать общественное мнение, чтобы определить предпочтительный дизайн конечного продукта.

Согласно имеющимся данным, мини-ПК YO будут оснащены процессорами Intel Core 13/14 Gen, дополненными выделенной графикой. Хотя конкретные видеокарты не были названы, было подтверждено, что ПК будут предлагать на выбор мобильную графику Radeon RX 7000 или GeForce RTX 40.

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Официальные заявления проливают свет на дизайнерское вдохновение, лежащее в основе трех экстерьеров. Вариант A черпает вдохновение в эстетике космических кораблей, демонстрируя обтекаемые изгибы, напоминающие внешний вид космического корабля с низкой тягой. Вариант B, напротив, черпает вдохновение в игре "Тетрис", используя золотое сечение для разграничения областей и черно-белую цветовую гамму. В третьем дизайне использован стиль Баухаус и минимализм, передающие ощущение стабильности и надежности, напоминающее немецкую архитектуру в ее чистом виде.

#видеокарты #rtx 40 #rtx 4000 #компьютеры #мини-пк #rx 7000
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