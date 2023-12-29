Он позволяет использовать автопилот без необходимости контакта с рулевым колесом.

IT-специалисты из Берлина успешно взломали функцию автопилота Tesla. Трое докторов наук, Никлас Кюхнапфель, Кристиан Верлинг и Ханс-Никлас Якоб, совершили этот подвиг, используя инструменты стоимостью всего 600 евро. Попав внутрь системы, они не только обнаружили особый "режим Илона", но и наткнулись на коммерческие секреты и частные данные на печатной плате Tesla.

Трио удалось получить плату из США через свои контакты. По словам исследователей, они могли раскрыть коммерческие секреты Tesla, изучив данные, которые компания отправляет и использует для обучения искусственного интеллекта автопилота с помощью печатной платы. Еще большее беспокойство вызвало то, что на плате остались остатки приватных данных от предыдущего владельца. В данном случае речь идет об "удаленном" видео, на котором Tesla путешествует по США, с метаданными, позволяющими определить время и местоположение по GPS.

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Менее проблематичным, но заслуживающим внимания открытием стал так называемый "режим Илона". Это подтверждает существование данного режима в машинах Tesla, после того как хакер успешно активировал его в своей Tesla прошлым летом. Данный режим обеспечивает автономное вождение без необходимости постоянного контакта пользователя с рулевым колесом.