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Kachka
Энтузиаст создал пассивную систему ПК на основе RTX 4060 и и Ryzen 7 7700X, используя 3D-принтер
Большая часть конструкции была создана вручную.

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Пассивные системы для ПК постепенно выходят из употребления, уступая место дорогим корпусам, рассчитанным на определенную группу энтузиастов. Однако возникает более серьезная проблема, поскольку основные компоненты ПК теперь требуют повышенной мощности, превышающей возможности даже большого радиатора.

Пользователь Reddit с ником Prestigious_Gate_615 инновационно создал персональную систему, используя два радиатора Noctua NH-P1 и компоненты, изготовленные методом 3D-печати. Выбор видеокарты RTX 4060 был разумным решением для этой системы, учитывая ее более низкое энергопотребление по сравнению с другими GPU серии RTX 4000. Тем не менее, данная видеокарта требует охлаждения VRM и памяти, с чем в данном случае эффективно справляются медные радиаторы.

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И GPU, и CPU потребовали корректировки энергопотребления. TDP GPU был снижен со 115W до 90W, в результате чего температура под нагрузкой составила от 80 до 85°C. В паре с 8-ядерным Ryzen 7 7700X процессор работает в экономичном режиме при потреблении 88W, достигая теплового предела в 95°C. Основой системы является материнская плата MSI B650I Edge Mini-ITX, оснащенная 64Gb памяти G.Skill Flare X, работающей со скоростью 6000 МТ/с в режиме EXPO.

И GPU, и CPU подключены к кулерам NH-P1. Процесс установки CPU был относительно простым, в то время как для GPU потребовался кронштейн собственной разработки.

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Технические характеристики системы:

  • CPU: Ryzen 7 7700X
  • GPU: RTX 4060 Gigabyte Windforce OC
  • Материнская плата: MSI B650I Edge WiFi
  • Оперативная память: 2x32Gb G.Skill Flare X5 6000 CL30
  • SSD: 4Tb Lexar NM790
  • БП: 500W Seasonic Prime Fanless PX
  • Радиаторы: 2x Noctua NH-P1
#amd #nvidia #rtx 40 #rtx 4000 #компьютеры #rtx 4060 #ryzen 7 7700x #игровые пк
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