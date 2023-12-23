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Kachka
Мощность RTX 5090 может зависеть от новых видеокарт AMD
Релиз ожидается в последнем квартале следующего года.

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Те, кто с нетерпением ожидает выхода RTX 5090 от NVIDIA в 2024 году, должны внимательно следить за действиями AMD, поскольку NVIDIA может "согласовать" запуск RTX 5090 с действиями AMD в отношении своих собственных GPU нового поколения.

В недавнем видеоролике технологического канала Moore's Law is Dead рассматривается потенциальная дата выхода RTX 5090. Согласно информации, полученной от источника, запуск карт нового поколения в 2024 году во многом зависит от конкурентоспособности грядущих графических процессоров AMD RDNA4.

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Источник предполагает, что NVIDIA готовит свою новую потребительскую архитектуру, основанную на грядущей архитектуре Blackwell, к потенциальному выпуску в четвертом квартале 2024 года. Сроки релиза зависят исключительно от результатов продаж текущей серии RTX 4000 в течение следующего года. Кроме того, влияние карт нового поколения AMD, которые, как ожидается, будут ориентированы на рынок среднего класса, сыграет решающую роль в продажах NVIDIA.

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Несмотря на то, что графические процессоры RDNA4 ориентированы на средний сегмент, их успешный запуск может бросить вызов доминированию NVIDIA на рынке премиальных чипов. Такой сценарий может вынудить компанию представить новую флагманскую видеокарту, чтобы переключить внимание на линейку GeForce.

#amd #nvidia #видеокарты #rtx 40 #rtx 4000 #rtx 50 #rtx 5000 #rtx 5090 #rdna4
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