Она ориентирована на искусственный интеллект.

Последняя новинка от китайской компании Moore Threads – недавно представленная видеокарта MTT S4000, которая может похвастаться большим объемом памяти. Важно отметить, что это не обычная видеокарта потребительского класса, она позиционируется как ускоритель для центров обработки данных, в частности для приложений искусственного интеллекта. Технологическим ядром новинки является графический процессор с передовой архитектурой MUSA третьего поколения. В то время как конкретные детали конфигурации GPU остаются нераскрытыми, стали известны некоторые другие важные характеристики.

Что касается производительности, то MTT S4000 обеспечивает 25 TFLOPs в режиме FP32, что немного меньше, чем у RTX 4070. Однако когда дело доходит до режима FP16/BF16, критически важного для операций искусственного интеллекта, он значительно превосходит RTX 4070, достигая впечатляющих 100 TFLOPs.

реклама

Что касается памяти, то S4000 оснащена 48Gb памяти GDDR6, работающей на частоте 16 ГГц, что обеспечивает впечатляющую пропускную способность в 768 ГБ/с. Также стоит отметить поддержку PCIe 5.0, четыре видеовыхода и возможность одновременной обработки до 96 видеопотоков в формате Full HD. Несмотря на столь подробные спецификации, на данный момент нет никаких данных о потреблении энергии.