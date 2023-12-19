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Kachka
Ютубер: у видеокарт RTX 4090 начали массово трескаться печатные платы
Виной тому большой вес их конструкции.

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Недавно в руки NorthridgeFix, ютубера и специалиста по ремонту, попали 19 видеокарт RTX 4090, присланных одним клиентом. Большинство этих графических процессоров объединяла общая проблема – треснувшая печатная плата в районе механизма, фиксирующего карты в слоте PCIe на материнской плате. Этот тип повреждения соответствует растущей тенденции, связанной с увеличением размеров и веса современных графических процессоров. Однако конкретная причина повреждения данной партии видеокарт остается неясной.

Встреча с партией видеокарт с таким большим количеством одинаковых дефектов действительно весьма необычна. Вполне вероятно, что пользователь неправильно обращался с картами, но возможен и производственный брак. Повреждения, связанные с транспортировкой, не исключены, но обращает на себя внимание тот факт, что все неисправные карты – от ASUS; дефектные карты Gigabyte, полученные от того же покупателя, как сообщается, не имели признаков трещин на печатной плате. 

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К сожалению, финансовая целесообразность ремонта этих видеокарт сомнительна. Починка сложной печатной платы не является невозможной, но требует значительных затрат времени и сил, как продемонстрировал NorthridgeFix в видеоролике, снятом в начале этого года. Ютубер подозревает, что видеокарты могли быть приобретены на eBay, а покупатель хотел нажиться на их ремонте и перепродаже с выгодой для себя.

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В последние годы сломанные печатные платы становятся все более распространенным явлением в связи с увеличением веса топовых графических процессоров от производителей. В прошлом году с таким дефектом столкнулась компания Gigabyte.

#nvidia #видеокарты #rtx 40 #rtx 4090 #rtx 4000 #ada lovelace
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