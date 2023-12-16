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Kachka
MSI воскрешает серию Cyclone, представив RTX 4060 Cyclone OC
Пока что модель продаётся только на Тайване

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Примерно 13 лет назад, в эпоху серии GeForce 400, карты MSI Cyclone приобрели значительную популярность. Не желая быстро отказываться от этой серии, MSI продолжила свой путь, выпустив впоследствии карты на базе GTX 500 и даже GTX 600. Однако в итоге компания сместила акцент на многовентиляторные дизайны, ориентированные на средний сегмент класса 50/60.

В качестве интригующего возвращения MSI воскрешает серию Cyclone для своего последнего предложения – модели GeForce GTX 4060. Эта карта может похвастаться единственным большим вентилятором и поставляется с заводским разгоном, позволяющим увеличить тактовую частоту до впечатляющих 2505 МГц, что достижимо с помощью специального программного обеспечения MSI. Кулер Cyclone имеет круговой дизайн для эффективного отвода тепла от GPU и других критически важных компонентов, дополненный компактным радиатором.

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Спроектированный таким образом, чтобы рассеивать воздух во всех направлениях, этот дизайн может не лучшим образом сочетаться с современными конфигурациями корпусов ПК, где направление воздушного потока является решающим фактором.

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Эстетическая привлекательность карты подчеркивается золотой задней панелью и золотыми акцентами, украшающими передний кожух. Примечательно, что в данной модели RTX 4060 отсутствует "боковая сторона" и, соответственно, логотип GeForce RTX на самой карте.

#nvidia #видеокарты #msi #rtx 40 #rtx 4000 #rtx 4060
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