Первая из них появится 17 января.

NVIDIA готовится к выпуску долгожданных графических процессоров GeForce RTX 4000 SUPER, включающих RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4070 SUPER, которые появятся в розничных магазинах уже в январе.

Торжественное представление линейки RTX 4000 SUPER запланировано на 8 января во время мероприятия CES 2024. После этого NVIDIA предоставит партнерам "зеленый свет" для начала маркетинговых кампаний для их конкретных линеек продуктов. Недавние обновления позволили техническим энтузиастам получить информацию о сроках появления этих GPU в продаже, как сообщает ITHome с китайских форумов Board Channel.

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Хронология релизов ниже:

GeForce RTX 4000 SUPER: 8 января

GeForce RTX 4070 SUPER: 17 января

GeForce RTX 4070 Ti SUPER: 24 января

GeForce RTX 4080 SUPER: 31 января

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Хотя семейство RTX 4000 SUPER будет представлено одновременно, их фактическая доступность будет разной. NVIDIA намерена выпустить все три продукта в течение одного месяца. Недельные интервалы между запусками дают достаточно времени рецензентам для проведения тщательного тестирования, а партнёрам – для отработки маркетинговых стратегий для этих передовых продуктов.