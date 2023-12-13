Рекомендованная стоимость карты составляет 1 600 долларов.

В течение этого года NVIDIA проводила множество акций, в которых часто участвовали модели среднего и начального уровня. Иногда компания также включает в призовой фонд свои самые высокопроизводительные игровые карты, такие как RTX 4090. В правилах конкурсов, предоставленных NVIDIA, постоянно указывается стоимость карт, включенных в призовой фонд, которая обычно соответствует текущей рыночной стоимости RTX 4090. В зависимости от конкретного конкурса, некоторые карты могут иметь индивидуальные задние панели, что теоретически еще больше увеличивает их стоимость.

Интересно, что последний декабрьский розыгрыш RTX 4090, связанный с 30-летием Doom, а также два предыдущих конкурса, проведенных в ноябре, имеют сниженную цену MSRP – всего 1 398 долларов. Эта цена, похоже, более близка к цене пользовательской модели RTX 4080.

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В сентябрьской раздаче на Reddit RTX 4090 была указана с MSRP 1 599 долларов, и эта цифра до сих пор остается официальной ценой для этой карты. Однако в настоящее время минимальная розничная стоимость RTX 4090 на американском рынке составляет около 1 850 долларов.

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В этом году стоимость видеокарты дважды поднималась до 2000 долларов – один раз в первом квартале и второй раз в последнем, причем каждый скачок объясняется разными факторами. Существуют предположения, что NVIDIA может представить модель RTX 4080 SUPER в начале января.