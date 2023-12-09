В 4К с DLSS видеокарта еле выдаёт 60 fps.

Новая игра Avatar: Frontiers of Pandora призвана стать Crysis нашего времени и может похвастаться скрытыми ультравысокими графическими настройками Unobtainium, способными бросить вызов даже самому мощному графическому процессору – RTX 4090.

Чтобы получить доступ к настройкам графики Unobtanium, пользователи смогут воспользоваться командой "-unlockmaxsettings" в меню Add Launch Arguments в клиенте Ubisoft Connect. Эти настройки выходят за рамки обычной ультраграфики, улучшая трассировку лучей, разрешение теней, отражений и многое другое. Интенсивность этих настроек представляет собой серьезную проблему: графический процессор RTX 4090 с трудом поддерживает частоту чуть выше 60 кадров в секунду в разрешении 4K при использовании режима DLSS Performance Mode, который масштабирует изображение с разрешения 1080p. Последнее видео Compusemble иллюстрирует эту проблему.

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Для тех, кому интересно сравнить визуальные различия между Ultra и Unobtainium в Avatar: Frontiers of Pandora, доступен сравнительный скриншот. Хотя различия, возможно, не столь велики, они, несомненно, ощутимы.

К счастью, игра поддерживает AMD FSR 3 Frame Generation, что позволяет добиться приемлемой производительности даже при таких требовательных ультравысоких настройках графики.

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В настоящее время Avatar: Frontiers of Pandora доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S и Amazon Luna.