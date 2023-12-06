Большинство сцен трейлера взяты из реальности.

После того как был представлен первый трейлер Grand Theft Auto VI, в интернете появились свежие сравнения, подчеркивающие удивительную копию реальных локаций и значительные визуальные улучшения по сравнению с предыдущими частями франшизы.

Недавняя подборка изображений, сделанная пользователем Reddit под ником DanlyDanDanny, демонстрирует исключительное внимание к деталям при воссоздании в Vice City таких культовых мест Майами, как Саут-Бич и остров Бискейн. Точность изображения настолько впечатляет, что отличить настоящую фотографию от кадра из трейлера порой становится непростой задачей.

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Превосходство Grand Theft Auto VI над предшественницей уже превосходит по качеству визуального оформления одну из лучших игр с открытым миром, Red Dead Redemption 2. Об этом прогрессе в визуальной составляющей можно узнать из фанатских видеороликов на YouTube.

В другой презентации на YouTube, созданной FoleV333, наглядно показано, как изменился основной город GTA VI по сравнению с Vice City.

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Выход Grand Theft Auto VI на PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S запланирован на 2025 год. Хотя версия для ПК еще не была официально анонсирована, многие ожидают, что она последует за первым запуском на консолях, что соответствует устоявшейся схеме последних релизов Rockstar.