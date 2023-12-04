Общая капитализация рынка составляет 1,5 триллиона долларов.

Аргументы в пользу устойчивого роста курса биткоина до $40 000 и выше к концу года набрали силу, что было отмечено значительным уходом монет с централизованных бирж. По данным Glassnode, с 17 ноября с бирж было выведено более 37 000 BTC, что эквивалентно 1,4 млрд долларов, что свидетельствует о стремлении инвесторов держать свои монеты в своих руках.

В пятницу курс BTC преодолел порог в $38 800, что вызвало рост на широком криптовалютном рынке, причем за последние 24 часа несколько основных токенов выросли на 5%. Общая капитализация рынка выросла до 1,5 триллиона долларов, достигнув уровня мая 2022 года.

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Некоторые аналитики полагают, что ожидаемое в ближайшие месяцы снижение процентных ставок центральными банками может привлечь капитал на рынки, потенциально усиливая волатильность в таких спекулятивных областях, как криптовалюты. Так, например, Энтони Руссо, глава брокерского отдела TradeStation, отметил паузу в цикле повышения ставок Федеральной резервной системой, что свидетельствует о глобальной тенденции роста криптовалют.

Заглядывая в будущее до 2024 года, Руссо отметил возможность появления чистой положительной ликвидности на рынках, рассматривая биткоин как прямое отражение этой ликвидности. Положительная ликвидность, отметил он, будет иметь решающее значение для поддержки значительной бычьей активности.

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Учитывая историческое влияние решений по процентным ставкам на рынки, перспектива снижения ставок может сильно повлиять на криптовалюты.