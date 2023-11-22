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Kachka
Немецкий ютубер купил RTX 4090 с подписью генерального директора NVIDIA за 16 000 долларов
Вырученные средства пойдут на благотворительность.

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Недавно известный немецкий ютубер Der8auer приобрел уникальную видеокарту RTX 4090. Немецкий оверклокер успешно выиграл аукцион на покупку ускорителя ASUS ROG Matrix RTX 4090, подписанного лично генеральным директором NVIDIA Дженсеном Хуангом. Благотворительный аукцион собрал внушительную сумму в 16 000 долларов, причем вся сумма была направлена на поддержку благотворительной организации Make-a-Wish.

Корпус ROG Matrix выделяется своими отличительными особенностями: полая конструкция с алюминиевой рамкой, жидкий металл и предустановленный 360-мм радиатор. Подпись Хуанга, очевидно, значительно увеличила стоимость, поскольку в первый день сентябрьского аукциона торги достигли 10 000 долларов.

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В конце концов, в последний день аукциона наибольшую ставку сделал Der8auer. YouTuber и генеральный директор производителя систем охлаждения Thermal Grizzly рассказал о своей давней страсти к коллекционированию плат ASUS Matrix и выразил волнение по поводу пополнения своей коллекции именно этим экземпляром. Подчеркнув, что средства будут направлены на благотворительные цели, он назвал эту сделку "вишенкой на торте".

#nvidia #видеокарты #rtx 40 #ada lovelace #оверклокинг #оверклокер
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