Цены на карту растут с каждым днём.

Последние торговые ограничения, введенные Соединенными Штатами, вступили в силу, что привело к истощению запасов RTX 4090 в Китае. Официальный магазин NVIDIA больше не включает эту модель в серию Ada Lovelace, поскольку компания сталкивается с трудностями при поставках графических процессоров AD102 в Китай и другие страны.

С 17 ноября были введены новые ограничения, что привлекло внимание китайских геймеров. Карта RTX 4090 была намеренно исключена из линейки продуктов, что сигнализирует о ее удалении из серии Ada Lovelace в категории продуктов на сайте. NVIDIA не только исключила карту из графиков производительности, но и позаботилась о том, чтобы стереть все следы ее присутствия.

реклама

Несмотря на удаление карты с сайта, влияние на ее фактическую доступность в Китае представляется минимальным. На данный момент ускоритель по-прежнему можно приобрести в китайской рознице, хотя и по значительно более высокой цене. Ожидается, что цены на RTX 4090 будут стремительно расти, уже сейчас они превышают первоначальную стоимость как минимум вдвое. Компания NVIDIA, стремясь сохранить значительные запасы, отдала приоритет поставкам в определенные регионы, что невольно привело к глобальному росту цен на RTX 4090.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Интересно, что, несмотря на те же торговые ограничения, другие страны, например Вьетнам, пока не обновили свои сайты. Важно отметить, что новые ограничения касаются в первую очередь Китая и стран, входящих в группы стран D1, D4 и D5.