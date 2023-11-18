Кроме того, они будут иметь новый разъём питания.

Серия видеокарт RTX 4000 не имеет таких ключевых характеристик, как начальная поддержка DisplayPort 2.1 и PCI Express 5.0. Эти спецификации, легко доступные у конкурентов, таких как AMD, демонстрирующая серию RX 7000 с поддержкой DP2.1, или GPU Moore Threads S80 с разъемами PCIe Gen5, подчеркивают необходимость для NVIDIA "играть в догонялки".

Как сообщает надежный инсайдер с ником kopite7kimi, в грядущих сериях появится поддержка DisplayPort 2.1. AMD стратегически использовала эту функцию во всех настольных GPU RDNA3. Игровая серия RX 7000 может похвастаться реализацией DP 2.1 UHBR13.5, обеспечивая пиковую пропускную способность 54 Гбит/с. В отличие от них, модели для рабочих станций W7000 имеют комплексную реализацию UHBR20, обеспечивающую впечатляющую пропускную способность 80 Гбит/с. Конкретная версия серии RTX 5000, поддерживающая эти возможности, пока не раскрывается.

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Ожидаемые изменения в серии RTX 5000 выходят за пределы виртуальной сферы: есть основания полагать, что она получит интерфейс PCIe Gen5 и обновленный 16-контактный разъем, обозначенный как 12V-2×6. Переход на стандартный 8-контактный разъем для моделей среднего и начального уровня пока неясен.

Инсайдер также сообщил, что готовящаяся к выпуску серия Blackwell GB20x будет работать на 3-нм техпроцессе TSMC. Конкретные сведения о том, будет ли использоваться собственный 3-нм техпроцесс или какой-либо из существующих в настоящее время (например, N3E/N3P/N3X), не разглашаются.

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На данный момент дата выхода игровой архитектуры Blackwell не подтверждена. Несмотря на это, NVIDIA выражает уверенность в том, что поставки чипов Blackwell начнутся в конце следующего года.