Компания хочет заменить их более эффективными вариантами.

Появилась информация о том, что графические процессоры GeForce RTX 4080 и RTX 4070 Ti находятся на грани снятия с производства в преддверии долгожданного запуска моделей SUPER. Источником этой информации стали китайские форумы Board Channel, где пользователи, имеющие тесные связи с партнерами по индустрии, поделились информацией о том, что оба графических процессора прекращают массовое производство и переходят в стадию снятия с конвейера.

Выпущенные почти год назад, RTX 4080 и RTX 4070 Ti вызвали критику за недостаточное качество по сравнению с предыдущим поколением. Изначально RTX 4070 Ti была запланирована с рекомендованной стоимостью в 899 долларов, но NVIDIA решила снять ее с производства, а затем вновь выпустить по более низкой цене. Несмотря на эту корректировку, карта столкнулась с жесткой конкуренцией со стороны Radeon RX 7900 XT, предлагающей более емкую память и более высокую растровую производительность.

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Пытаясь решить проблемы позиционирования на рынке, NVIDIA собирается представить RTX 4080 SUPER и RTX 4070 Ti SUPER. Эти обновленные модели отличаются улучшенными техническими характеристиками, причем вариант Ti SUPER имеет увеличенный объем VRAM и прирост производительности в среднем до 15%. В связи с этим NVIDIA и ее партнёры готовятся освободить имеющиеся запасы RTX 4080 и RTX 4070 Ti, что открывает путь к скидкам в этом праздничном сезоне перед запуском SUPER, запланированным на январь 2024 года.