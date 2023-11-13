Её рекомендованная стоимость составляет 3 199 долларов.

Дебют флагманской видеокарты ASUS GeForce RTX 4090 ROG MATRIX Platinum в Китае привлек внимание прежде всего из-за ее ошеломляющей цены, превышающей 8 000 долларов.

Известная как одна из самых непомерно дорогих видеокарт, ASUS GeForce RTX 4090 ROG MATRIX Platinum имеет рекомендованную стоимость 3 199 долларов. Эта цифра вдвое превышает стоимость эталонной карты – 1 599 долларов. Однако на китайском рынке ситуация складывается иначе.

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На момент начала розничной продажи в Китае официальная цена карты была установлена на уровне 23000 юаней (3 155 долларов). Фактические цены говорят о другом. На сайте JD стоимость RTX 4090 ROG MATRIX Platinum составляет 59 999 юаней или 8 230 долларов. Это более чем двукратное увеличение по сравнению с региональным MSRP и пятикратный рост по сравнению с MSRP RTX 4090 в США.

Проблема роста цен усугубляется неконтролируемыми факторами, поскольку ритейлеры используют текущую динамику рынка для своих собственных нужд. Кроме того, GeForce RTX 4090 запрещена к ввозу в Китай из-за санкций. Несмотря на значительные запасы графических процессоров RTX 4090 у розничных продавцов и достаточное количество графических процессоров AD102, доступных для энтузиастов, эти факторы не дают покоя потребителям, столкнувшимся с завышенными ценами.

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В настоящее время большинство моделей RTX 4090 в Китае продаются за 2 600 долларов.