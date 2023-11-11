Стоимость пока что не называется

На современном рынке редко можно встретить игровой графический процессор, умещающийся в одном слоте. Перспектива найти модель с 16Gb памяти, которая не ударит по карману, еще более скудна. На рынке преобладают модели с тремя вентиляторами, традиционно предназначенные для современных игр и серьезных нагрузок.

Однако компания GALAX предлагает потенциальное решение для тех, кому не нужен высокий ценник карт RTX, таких как RTX 4000 ADA SFF за 1 700 долларов, а достаточно вспомогательного GPU для решения интенсивных задач.

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Однослотовая конструкция, хотя и выгодна для кластеризации нескольких GPU, имеет свои плюсы и минусы. В частности, для пользователей плат для рабочих станций с расширенными слотами PCIe стоит отметить, что RTX 4060 Ti – это графический процессор с 8 каналами.

Оснащенная одним вентилятором и четырьмя разъемами для подключения мониторов (3x DP и 1x HDMI), карта отходит от привычных игровых моделей и в большей степени соответствует дизайну GPU для рабочих станций. Добавление 8-контактного разъема питания на задней панели значительно улучшает организацию кабелей.

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RTX 4060 Ti MAX отличается наличием 16Gb VRAM, что делает ее более надежной версией модели AD103-351. Имея 4352 ядра CUDA, она обладает некоторыми недостатками, такими как 128-разрядная шина памяти и потреблением 165W. Примечательно, что в этой модели отсутствует поддержка функции "остановки вентилятора", то есть кулер работает постоянно.