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Компания ZEPHYR, сравнительно недавно появившаяся на рынке видеокарт, представила свою новинку – графический ускоритель GeForce RTX 4060 Ti Mini-ITX, отличающийся дизайном кожуха, подчеркнутым характерным вентилятором розового цвета.

Ранее производитель видеокарт привлек внимание к своей модели RTX 3060 Ti Sakura, известной розовым дизайном печатной платы в сегменте Mini-ITX. Преемник, RTX 4060 Ti Sakura, сохраняет схожую эстетику в компактном форм-факторе, хотя и лишен характерного розового дизайна.

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Что касается размеров, то ZEPHYR GeForce RTX 4060 Ti Sakura имеет профиль 172x123x42 мм, что делает ее идеальным выбором для компактных ПК. Передний кожух украшен пластиной белого цвета с треугольным рисунком и динамической сменой цветов. На плате установлен одиночный вентилятор розового цвета, дополненный бэкплейтом с обратной стороны.

Концепция Mini-ITX не нова, поскольку другие производители, такие как Colorful и Palit, уже представили дизайн Mini-ITX для GeForce RTX 4060 Ti.

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В рекламном видеоролике ZEPHYR графический процессор был протестирован в таких играх, как Genshin Impact и Cyberpunk 2077. В различных сценариях карта поддерживала температуру в диапазоне 70-75°C. Несмотря на то, что это более высокий показатель, учитывая общий "холодный" характер архитектуры Ada Lovelace, он остается в приемлемом диапазоне ниже 80°C.